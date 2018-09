Vede la polizia e scappa, arrestato un ragazzo giovanissimo in via Montanaro

TORINO - In manette un giovanissimo nel quartiere Barriera di Milano. Gli agenti hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali un ragazzo nigeriano di 19 anni. Quest'ultimo è stato notato dai poliziotti in via Montanaro angolo via Scarlatti: dopo averlo osservato un po', sono intervenuti ma il giovane ha eluso i controlli allontanandosi alla vista delle divise. E’ passato tra due auto e in quel frangente si è disfatto, facendoli cadere a terra, di due involucri di stupefacente, poi ha portato qualcosa alla bocca per poi ritornare indietro.

L'ARRESTO - La polizia è riuscita comunque a fermarlo, seppur non senza difficoltà. Il diciannovenne, pluripregiudicato e con diversi alias, all’atto del controllo ha deglutito vistosamente qualcosa. Durante le fasi del fotosegnalamento ha spintonato e affrontato gli agenti ingaggiando una colluttazione causando agli stessi contusioni guaribili in pochi giorni.