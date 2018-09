Cibo e bevande sulla terrazza, ma non può: maxi multa al locale Turet di piazza Solferino

TORINO - Multa da 5mila euro e verbale con diverse contestazioni per un noto locale di piazza Solferino, Turet. A farla sono stati gli agenti di polizia municipale al termine di un’ispezione avvenuta nella serata di giovedì scorso. Al momento dei controlli sulla terrazza al sesto piano c’erano 66 clienti, accomodati ai tavoli e intenti al consumo di alimenti e bevande preparati e cotti in una porzione di terrazza attrezzata come cucina.

LA MULTA - Dalla visione dei titoli autorizzativi è emerso che la superficie di somministrazione autorizzata è di 739 metri quadri, nei quali non risultano compresi i 219 metri quadri della terrazza. Per questo il gestore del locale è stato multato e gli sono state fatte diverse contestazioni.