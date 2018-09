Domenica ecologica, a Torino controlli a raffica: multati decine di automobilisti

TORINO - Controlli e multe. Non è stata una domenica particolarmente piacevole per le decine di «furbetti» o di ignari automobilisti che, nonostante la domenica ecologica, hanno deciso di transitare in centro con la propria auto: la polizia municipale, in occasione della domenica della settimana europea della mobilità sostenibile che ha comportato il blocco della circolazione nella zona della Ztl Centrale dalle 10 alle 18, hanno controllato 280 veicoli e verbalizzato 47 violazioni al divieto non rispettato. La multa per i trasgressori? 85 euro, ridotti a 59,5 se pagata entro i primi cinque giorni.