L’uragano Florence «prolunga» l’estate, le temperature schizzano verso l’alto: le previsioni

TORINO - L’estate è finita. Anzi no. Forse. Sono settimane di meteo decisamente folle in tutto il Piemonte, con temperature alte che si alternano a rovesci e cali di valori registrati dai termometri. A complicare un quadro già di per sé complicato, nelle ultime ore si è aggiunta un’altra variabile: l’uragano Florence. Nonostante la distanza infatti, il fenomeno atmosferico potrebbe condizionare la settimana in corso. Vediamo come.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Le previsioni della settimana parlano chiaro: le piogge si esauriranno nella giornata di oggi, lunedì 17 settembre. A partire da domani il tempo migliorerà almeno fino a domenica 23, con sole caldo e temperature massime vicine ai 30 gradi. In questa settimana non sono previste precipitazioni. Insomma, l’autunno si farà aspettare ancora per un po’: l’estate non ha alcuna voglia di lasciare Torino.