Dopo gli intoppi, l’apertura: l’area cani di via Cercenasco è finalmente accessibile

TORINO - L’area cani di via Cercenasco, nel cuore della Circoscrizione 8, è finalmente aperta agli amici a quattro zampe e ai loro padroni. Dopo i ritardi degli scorsi giorni, dovuti alla presenza di alcune barriere architettoniche poste agli ingressi e alla mancanza dell’apposita segnaletica, la struttura è finalmente pronta all’uso.

APERTA L’AREA CANI - L’area cani di via Cercenasco ha un'area con superficie di mille metri quadrati, suddivisi in due sotto-aree e occupa una porzione del giardino compreso tra via Cercenasco e via Nichelino. E' stata installata una nuova illuminazione a led, sono state sistemate nuove panchine, un turet e nuovi accessi e rifatta tutta la recinzione con una rete elettrosaldata. Insomma, un’area di assolutamente necessaria in quella zona: è per questo motivo che la Circoscrizione ha spinto tanto per averla e per renderla disponibile a tutti.