Uomo nudo corre per strada e si arrampica sui balconi: decine di segnalazioni ai vigili ()

RIVALTA - Nudo, completamente nudo ed esagitato. Non è stata una giornata normale quella vissuta da alcuni residenti di Rivalta, imbattutisi in un esibizionista che oltre che correre per strada come «mamma l’ha fatto», ha provato addirittura ad entrare nelle abitazioni di alcune persone. Un gesto folle, apparentemente senza spiegazioni.

IL FERMO - E’ successo in pieno centro, a due passi dal Municipio: l’uomo, un 40enne residente a Torino, è stato fermato dalla polizia municipale, contattata dalle tante persone che affermavano di averlo visto correre nudo. Quando i vigili sono riusciti a fermarlo, l’esibizionista stava provando a entrare in un appartamento, scavalcando da un balcone. Quando è stato fermato non ha opposto alcuna resistenza ed è stato poi condotto al San Luigi, per i dovuti accertamenti sul suo stato psichico.