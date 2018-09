Tir contro il pilone di un ponte sulla provinciale: paura e tecnici Ativa sul posto

SANTHIA - Un brutto incidente stradale si è verificato questa notte sulla provinciale 56: un tir si è schiantato contro il pilone del ponte che scavalca il raccordo autostradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente del mezzo rimasto intrappolato nelle lamiere: si tratta di un cittadino sloveno di 54 anni, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

L’INCIDENTE - L’incidente è avvenuto vicino all’area di servizio di Viverone Nord. Ingenti le ripercussioni sul traffico, rallentato a causa della presenza del mezzo e della presenza dei tecnici di Ativa, società che gestisce la tratta: i lavoratori, insieme ai vigili del fuoco, hanno verificato per ore la staticità del ponte, poi hanno deciso di aprire la bretella autostradale. La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Torino, intervenuta per dare supporto.