TORINO - Amazon ha annunciato oggi che il nuovo deposito di smistamento a Brandizzo, comune della Città Metropolitana di Torino, è totalmente operativo. La nuova struttura consentirà ad Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica nel Nord Ovest del Paese, garantendo consegne più veloci ai clienti delle province di Torino, Cuneo, Alessandria, Asti, Vercelli e Biella e un servizio migliore per le aziende che vendono tramite Amazon e che beneficiano della sua rete di distribuzione.

Il nuovo deposito di smistamento, che ha una superficie di oltre 11.000 m2, creerà nei prossimi anni circa 150 posti di lavoro a tempo indeterminato, tra operatori di magazzino e autisti, consentendo ai corrieri locali e regionali di consegnare gli ordini dei clienti più velocemente.

I primi prodotti consegnati dal deposito sono stati i libri «Jurassic world. La storia del film» e «Letteratura spagnola del Novecento. Dal modernismo al postmoderno».

«Il deposito di Brandizzo rafforzerà la nostra rete logistica, permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon», ha dichiarato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia. «Con questo nuovo deposito, inoltre, le aziende di consegna locali indipendenti potranno far crescere la loro attività, in quanto Amazon fornirà loro la tecnologia più avanzata per effettuare le consegne».

Il Sindaco di Brandizzo, Roberto Buscaglia, ha dichiarato: «Non posso che dichiararmi soddisfatto per la velocità e l'efficienza con cui il settore tecnico del Comune ha operato per rilasciare tutti i necessari permessi per consentire ad Amazon la realizzazione del nuovo deposito di smistamento a Brandizzo.

Ed altrettanto più che soddisfatto per la qualità dell'opera realizzata: una struttura logistica legata all'impiego di tecnologia innovativa, che può rappresentare un volano per l'economia locale e offrire uno sviluppo all'occupazione per i cittadini brandizzesi».