Anziano investito e ucciso in corso Potenza, l’auto fugge: caccia al pirata della strada ()

TORINO - Dramma in corso Potenza: alle 21:45 di oggi, un uomo di 77 anni è stato travolto e ucciso da un’auto che ha fatto perdere le proprie tracce. E’ caccia al pirata della strada: la polizia municipale è alla ricerca di testimoni. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare la centrale operativa al numero 0110111.

INCIDENTE IN CORSO POTENZA - Stando a una prima ricostruzione, il 77enne, che è stato identificato, stava attraversando corso Potenza nel tentativo di raggiungere un autobus fermo dall’altra parte della carreggiata, praticamente all’altezza con via Pianezza. L’impatto con l’auto è stato fortissimo e l’uomo è stato sbalzato di oltre 15 metri. La Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino sta rilevando il sinistro e raccogliendo importanti indizi per risalire al conducente del veicolo datosi alla fuga. Inutili i soccorsi prestati alla vittima, morta praticamente sul colpo. Intanto, a Torino, è caccia al pirata della strada.