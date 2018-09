Incidente e traffico il tilt in corso Venezia: code chilometriche per tutta la sera

TORINO - Avete presente quando siete in autostrada e una coda vi costringe a stare per ore con le auto letteralmente ferme? Ecco, è successo più o meno questo ieri sera, su quella che è considerata l’autostrada torinese: parliamo del tratto di corso Venezia, piazza Baldissera e corso Principe Oddone. Un pezzo lungo pezzo di strada completamente paralizzato dal traffico.

CODE CHILOMETRICHE - Chissà quanto ci hanno messo i torinesi rimasti imbottigliati nel traffico a tornare a casa. I residenti di Borgo Vittoria, stupefatti, hanno pubblicato le foto e i video sui social. Basta dare un’occhiata al materiale fotografico per rendersi conto della vastità del problema: il cielo cambia colore, la luce va via e dal giorno si passa alla sera, ma le auto rimangono lì. Ferme, in coda. Un imbottigliamento dannoso, dato da due fattori: un incidente di lieve entità che ha visto coinvolto un bus Gtt che ha peggiorato la situazione e il fatto che molti torinesi abbiano scoperto corso Venezia, riaperto da poche settimane. La situazione, come vedete dalle foto, ieri sera era surreale. Ore di coda nei pressi di piazza Baldissera. Una situazione davvero incredibile.