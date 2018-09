Rissa tra ex coniugi, la figlia e la nuova fiamma: nel bar volano calci, pugni e sedie

LANZO - Erano tutti un po' alticci e quando si sono visti all'interno del bar di piazza Rolle dalle parole sono passati ben presto ai fatti. Tra quattro persone, due ex coniugi, la figlia della coppia e la nuova compagna dell’uomo sono volati calci, pugni e anche qualche sedia. Un degenero terminato solo con l'intervento dei carabinieri della stazione di Lanzo, chiamati da alcuni clienti del locale che stavano assistendo alla rissa.

DENUNCIA PER RISSA - Per le quattro persone è scattata la denuncia per rissa. Si tratta di due ex coniugi, Isabella D., 38 anni residente a Lanzo, Domenico M., 44 anni residente in provincia di Reggio Calabria, la figlia di quest’ultimo, Giulia M., 19 anni residente a Lanzo, e Natascia D., 30 anni, residente a Milano, la nuova compagna di Domenico.