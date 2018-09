Scoperto laboratorio della marijuana in via Borgaro 88, sequestrati 58 chilogrammi e 300 piante

TORINO - La polizia di Stato ha scoperto un vero e proprio laboratorio di produzione e confezionamento della marijuana in un seminterrato di via Borgaro 88 e ha arrestato due persone, un albanese e un italiano, di 38 e 45 anni.

All’interno dei tre locali del seminterrato era stata realizzata una filiera di lavorazione della droga. Una stanza era adibita ad essiccatoio delle piante, un’altra era in procinto di essere trasformata in un vivaio, con ventole di aspirazione dell’aria, termostati, lampade alogene, pannelli riflettenti, deumidificatori e sacchi di terriccio e 153 piantine in vasetti. Nella terza stanza vi erano tutti gli attrezzi per il confezionamento della droga: bilancia di precisione, forbici, spaghi, cellophane, scatoloni contenenti le piante essiccate ed in fase di compattazione, nonché materiale per la costruzione della serra e un ampio divano e qualche vivanda che consentisse ai malfattori anche la permanenza notturna per una costante vigilanza della «preziosa» coltivazione.

TRA BORGARO E MAPPANO - La sostanza stupefacente rinvenuta era stata coltivata in due appezzamenti di terreno ricavati nella boscaglia, situata a pochi chilometri di distanza dal «laboratorio», nella campagna tra Borgaro e Mappano. Nelle due aree di terreno, ricavate al centro di un inaccessibile boschetto, ripulite dalla sterpaglia e dagli alberi, attrezzato con cisterne per la raccolta dell’acqua necessaria all’innaffiatura. Nel terreno, ormai privo della maggior parte della coltivazione, sono state comunque rinvenute e sequestrate oltre 150 piante. Nel complesso sono stati rinvenuti e sequestrati 58 chilogrammi di sostanza stupefacente e 303 piante di marijuana.

UNA PISTOLA - Come detto, l’operazione ha portato all’arresto di due persone, un cittadino albanese, B.E., di 38 anni, e un italiano, D.I., di 45 anni. Nel laboratorio sono stati rinvenuti sequestrati anche una pistola calibro 7,65 marca Kral Atmada con matricola abrasa e due proiettili, nonché un giubbotto anti proiettile e altro munizionamento (circa 60 proiettili) calibro 20 Winchester.