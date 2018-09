Una giornata per fotografare Torino in modo creativo, torna la Photo Marathon

TORINO - Domenica 30 settembre torna la Torino Photo Marathon, evento giunto alla sua sesta edizione che coinvolge tanti appassionati fotografi (anche e soprattutto amatoriali) che per una giornata vivranno la città in maniera diversa e divertente con nove temi fotografici e un tema video per scoprire con occhi diversi il territorio e mettere alla prova la propria creatività.

"Possono partecipare tutti gli appassionati dotati di qualunque mezzo fotografico digitale». L'appuntamento è per domenica 30 settembre, alle ore 10, al Click Point allestito in piazza Palazzo di Città, di fronte al Comune.

COME FUNZIONA - Durante l'arco della giornata verranno assegnati tre temi fotografici ogni tre ore per un totale di 9 temi. Il tutto allo scopo di stimolare i partecipanti a ricercare elementi inusuali e punti di vista originali della città. Inoltre quest'anno c'è anche la categoria "video": anche qui ci sarà un tema da seguire.

Per partecipare basta iscriversi sul sito ufficiale di Italia Photo Marathon. Il costo è di 15 euro e comprende kit gara, la maglietta ufficiale dell'evento e la prova gratuita delle attrezzature degli sponsor. In palio di sono anche una ventina di premi tra macchine fotografiche, workshop, attrezzature fotografiche, buoni acquisto, abbonamenti e altro.

PROGRAMMA

Domenica 30 settembre

- ore 9: apertura Click Point, ritiro kit di benvenuto

- ore 10: consegna dei primi tre temi per le fotografici e uno per il video

- ore 13: consegna dei secondi tre temi fotografici

- ore 16: consegna ultimi tre temi fotografici

Lunedì 1 ottobre

- ore 23.59: termine ultimo per caricare foto e video sul sito