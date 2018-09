Parte il Salone del Gusto, potenziati i mezzi Gtt per raggiungere il Lingotto: le informazioni ()

TORINO - Per favorire l’afflusso a Terra Madre e Salone del Gusto, che si svolgerà dal 20 al 24 settembre a Lingotto Fiere, piazza Castello, Nuvola Lavazza e altri luoghi di Torino e del Piemonte, saranno potenziati i diversi servizi GTT.

METROPOLITANA - Sarà intensificata la frequenza dei passaggi dei treni e sarà prolungato l’orario di servizio il 20 settembre: l’ultima partenza da Lingotto sarà alle ore 1.05 da giovedì 20 a domenica 23 settembre, mentre lunedì 24 settembre l’ultima partenza da Lingotto sarà alle ore 21.35, come di consueto, in quanto il Salone chiude alle 19.

TRAM E BUS - In tutti i cinque giorni della manifestazione saranno a disposizione mezzi aggiuntivi per potenziare il servizio sulle diverse linee in funzione dell’afflusso di passeggeri. Domenica 23 settembre saranno inoltre incrementate le corse della linea 18 dalle 9 alle 20.

BIGLIETTI - Per l’assistenza ai passeggeri e la vendita di biglietti vi saranno postazioni fisse e operatori supplementari nelle stazioni della metro Fermi, Paradiso, Marconi, XVIII Dicembre, Porta Susa, Porta Nuova, Spezia e Lingotto, nei parcheggi Caio Mario, Santo Stefano, Venchi Unica e Stura e presso la stazione ferroviaria di Caselle Aeroporto. Domenica 23 settembre, oltre al Centro Servizi di Porta Nuova (normalmente in funzione dalle 9 alle 17), sarà aperto per informazioni e vendita biglietti anche il Centro Servizi di Porta Susa dalle 8 alle 17. A Lingotto Fiere sarà inoltre presente uno stand GTT che venderà i biglietti e fornire informazioni sulla linee di trasporto e sui titoli di viaggio.