Il pirata della strada che ha investito e ucciso un uomo in corso Potenza si è costituito

TORINO - Fine della caccia. Il pirata della strada ha un nome e un cognome, e ora risponderà alla giustizia per le azioni commesse. Sì è costituito ieri sera il 38enne di nazionalità italiana che, a bordo della sua Opel Corsa, aveva investito il 77enne poi deceduto sul posto in corso Potenza. L'uomo si è presentato spontaneamente alla Polizia Municipale Torino, squadra infortunistica, evitando così l'arresto. E' indagato per fuga e omissione di soccorso. La paura, molto probabilmente, la causa del suo allontanamento.