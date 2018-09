Napoli più vicina a Torino: è decollato lunedì il nuovo volo di Volotea per la Campania

TORINO - È decollato, lunedì 17 settembre, da Torino il nuovo volo alla volta di Napoli operato da Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa. La nuova rotta è disponibile 6 giorni su 7 (ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica), per un'offerta totale di più di 21.900 posti. Molto incoraggianti i risultati raggiunti presso lo scalo dalla low cost che ha concluso l'estate 2018 trasportando a livello locale 75.000 passeggeri, con un incremento del +16% rispetto all'estate scorsa e con un load factor del 97%.

VOLOTEA A TORINO - Durante i mesi estivi, i viaggiatori piemontesi hanno potuto decollare con Volotea da Torino verso 9 mete in totale, 6 italiane - Cagliari, Olbia, Lampedusa, Napoli (novità 2018), Pantelleria e Palermo - e 3 all'estero - Corfù e Skiathos in Grecia e Palma di Maiorca in Spagna. "Siamo felici di aver inaugurato la nuova rotta da Torino verso Napoli, che si aggiunge alle connessioni annuali per Palermo e Cagliari. Grazie al nuovo volo per Napoli, i passeggeri piemontesi avranno un'offerta di volo ancora più ricca e potranno decollare a bordo dei nostri aeromobili verso una delle città più belle e accoglienti d'Italia - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Allo stesso tempo ci auguriamo che la nuova rotta possa incrementare il flusso di turisti incoming desiderosi di visitare Torino, alla scoperta delle sue bellezze artistiche e, durante l'inverno, delle rinomate località sciistiche piemontesi".Tutte le rotte da e per Torino sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all'895 895 44 04.