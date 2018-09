Auto BlueTorino contro una moto in via Genova: codice giallo e traffico in tilt

TORINO - L’apertura del Salone del Gusto, nella mattinata di ieri, ha moltiplicato il traffico nella zona del Lingotto. Forse anche il caos è tra le cause di un incidente stradale avvenuto alla mezza in via Genova, esattamente all’incrocio con via Millefonti, che ha coinvolto una moto Honda e un veicolo elettrico BlueTorino, quelli «sharing» per capirci.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, caduto violentemente sull’asfalto, soccorso e trasportato nel vicino ospedale Cto in codice giallo per le lesioni e i traumi riportati.

In via Genova sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della Squadra Infortunistica che hanno chiuso un tratto di via Millefonti e verbalizzato quanto accaduto. Per oltre un’ora la circolazione è stata gestita dai vigili stessi.