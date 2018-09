Sequestrate auto destinate all’estero in corso Vercelli, multa per un autotrasportatore

TORINO - La polizia municipale di Torino è intervenuta in un piazzale di corso Vercelli 440 al quadrivio autostrade dove è stato controllato e sanzionato un autotrasportatore. In questo luogo l’uomo, per conto di un autosalone, utilizzava l’area pubblica per la movimentazione degli automezzi italiani destinati all’estero, tutti di grossa cilindrata e alimentati a gasolio. Questi veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo per tre mesi: sei in quanto senza targa e quattro di questi a sequestro amministrativo in quanto sprovvisti di copertura assicurativa.

Durante i controlli è emerso he la motrice della bisarca, immatricolata in Germania nel 2010 e reimmatricolata in Albania il mese scorso, viola la normativa internazionale sul cronotachigrafo. Con questo di vecchia concezione è più facile sfuggire ai controlli sui tempi di guida degli autisti e sulla velocità del veicolo.

SANZIONI - All’autotrasportatore, un cittadino albanese, è stata ritirata la patente di guida e questi ha dovuto pagare immediatamente la sanzione di circa 900 euro agli Agenti per riavere la bisarca. Le auto sequestrare sono state affidate al titolare dell’autosalone e depositate in un locale di Chivasso.