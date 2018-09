Terribile incidente in corso Novara, auto si schianta sul semaforo: uomo scappa dall’ospedale

TORINO - Un terribile incidente, poi la fuga. Questa mattina, intorno alle 5:50, un’auto si è letteralmente schiantata a tutta velocità contro un semaforo in corso Novara angolo via Bologna. A bordo della vettura, un Mercedes Classe A, c’erano tre persone, portate tutte al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco: qui uno dei tre uomini, tutti cittadini italiani, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto gli Agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino per i rilievi del caso.

(© Polizia Municipale)