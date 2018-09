«Leonardo Opera Omnia»: in un’imperdibile mostra le opere del maestro ()

FOSSANO - Le opere di Leonardo si svelano ai piemontesi. Nella serata di ieri – venerdì 21 settembre – Fossano ha inaugurato la mostra «Leonardo Opera Omnia»,che offrirà ai visitatori 17 riproduzioni di altrettante opere di Leonardo, tra le più rappresentative del suo percorso artistico e in dimensioni reali.

LEONARDO OPERA OMNIA - La mostra sull’opera di Leonardo, insieme a quella realizzata lo scorso anno su Caravaggio e all’evento previsto per il prossimo anno su Raffaello, nasce per rendere fruibile ad un pubblico più vasto i capolavori dei grandi maestri. Si sta definendo in questi giorni un fitto calendario di eventi collaterali organizzati in collaborazione con i partner dell’iniziativa, le realtà culturali, associative e le scuole del territorio, così da far conoscere a 360 gradi l’esperienza della figura leonardesca. Leonardo Opera Omnia ha ricevuto la Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica: si tratta di un riconoscimento che viene attribuito dal Capo dello Stato a iniziative di interesse culturale, scientifico, artistico e sociale di particolare rilevanza.

COME E QUANDO VISITARE LA MOSTRA - La mostra sarà visitabile fino al 13 gennaio 2019 con i seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. I biglietti d’ingresso sono disponibili presso il Castello degli Acaja al costo di 8 euro (intero), 5 euro (ridotto) e 2 euro (scuole). Per informazioni contattare l’Associazione artistico-culturale Atelier Kadalù, tel. 351 5633853, leonardo@atelierkadalu.it, oppure visitare i siti www.visitfossano.it, www.fondazioneartea.org.