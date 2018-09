Dal Valentino al Ruffini, carabinieri a caccia di pusher nei parchi della città

TORINO - Ieri pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Torino Mirafiori hanno eseguito un’operazione antidroga nei parchi di Torino (parco Ginzburg, parco Europa, parco Lager dei nazisti, Monte dei Cappuccini, parco Ruffini e Parco del Valentino), ritrovo di spacciatori e consumatori (soprattutto minorenni e studenti).

ARRESTI - I militari, in collaborazione con i colleghi dell’unità cinofila di Volpiano, hanno controllato 18 persone, e segnalato uno studente 17enne alla Prefettura come assuntore di marijuana). Un altro arresto è avvenuto in corso Monte Grappa, vicino a Parco Ruffini, dove i militari hanno fermato un gabonese di 32 anni con diverse dosi di eroina. Un altro arresto è avvenuto, ieri pomeriggio, all’interno del Parco del Valentino dove i carabinieri della Compagnia San Carlo hanno arrestato un marocchino di 48 anni con 29 ovuli di droga, tra eroina e cocaina.