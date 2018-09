Chihuahua scappa e crea il panico tra le auto a Torino: salvato dai poliziotti

TORINO - Zeus è tornato a casa, salvato dai poliziotti che ne hanno «arrestato» la folle corsa tra le auto, in corso Duca degli Abruzzi. E’ stata una mattinata decisamente movimentata per un piccolo chihuahua capace, nonostante le piccolissime dimensioni, di creare il panico a Torino.

IL SALVATAGGIO DI ZEUS - Il chihuahua, scappato una sera a una signora a cui era stato affidato dalla proprietaria, è stato notato da una volante della polizia in corso Duca degli Abruzzi, intento a zigzagare tra le auto in corsa. Gli automobilisti sono riusciti a non investirlo con manovre e sterzate improvvise, ma la situazione di pericolo era evidente: gli agenti del Commissariato San Secondo sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a fermare il piccolo Zeus, salvandogli la vita. Il cane, impaurito, disorientato e affamato, è stato coccolato dagli agenti di tutto il commissariato. Dopo la lettura del chip, avvenuta in canile, Zeus è stato riconsegnato alla sua proprietaria.