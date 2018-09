Caldo, addio: il tempo sta cambiando e le temperature vanno giù, le previsioni meteo

TORINO - «L’estate sta finendo e un anno se ne va» cantavano i Righeira. Ecco, questa volta l’estate è finita davvero. Nessun falso allarme come le settimane precedenti, le previsioni meteo non hanno dubbi: a Torino arriva finalmente l’autunno. Lunedì sarà l’ultimo giorno di caldo e temperature «estive», poi da martedì il tempo cambierà radicalmente e i termometri scenderanno di diversi gradi.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Stando alle previsioni meteo dei principali istituti meteorologici, non dovrebbe comunque piovere. Anzi. Difficile vedere precipitazioni per tutta la settimana, che sarà contraddistinta da sole e cielo poco nuvoloso. Le temperature però scenderanno anche di 10 gradi. Si passerà da una massima di 29 gradi attesa oggi, domenica 23 settembre, a una massima di appena 18 gradi di mercoledì 26 settembre. Uno sbalzo non da poco. La giornata più fredda potrebbe essere proprio mercoledì, quando le temperature minime toccheranno addirittura i 9 gradi. Tutta la settimana però sarà contraddistinta da un calo delle temperature, che oscilleranno tra i 9 e i 22 gradi. Il sole caldo di questi ultimi giorni sarà presto un lontano ricordo: a Torino è arrivato l’autunno.