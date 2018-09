Corre nuda in strada e prova a rubare l’auto della polizia: follia in San Salvario ()

TORINO - Attimi di pura follia in zona San Salvario: venerdì sera, intorno alle 20:00, una giovane ragazza si è messa a correre nuda in strada senza apparenti motivi. Quando la polizia è intervenuta, in via Berthollet angolo via Belfiore, la ragazza nuda è salita in auto e ha provato a rubare la macchina dei poliziotti, ovviamente senza riuscirci. Lo stato di alterazione della giovane ha reso necessario l’intervento di due ambulanze.

DONNA NUDA IN SAN SALVARIO - Stando a quanto raccontato dai testimoni presenti sul posto, soprattutto giovani essendo in piena zona movida, la ragazza è subito apparsa fuori di sé. In un primo momentio si è pensato che la donna scappasse da qualcuno, tanto che in molti hanno pensato a una fuga da una tentata violenza, ma con il passare dei minuti si è capito come la giovane fosse probabilmente solo drogata. Quando i poliziotti l’hanno raggiunta, la ragazza nuda si è nascosta tra le auto, poi è salita su quella dei poliziotti, forse cercando di rubarla. A quel punto, gli agenti hanno atteso l’arrivo dei soccorsi: la ragazza è stata sedata e portata via in ambulanza. Dopo un passaggio in ospedale e gli esami del caso, la giovane è stata condotta in commissariato per accertamenti.