Assalto al cantiere Tav con seghe elettriche e maschere antigas: denunciati 50 anarchici

CHIOMONTE - Altri 50 denunciati alla Procura della Repubblica di Torino in val di Susa dove una ottantina di appartenenti al centro sociale Askatasuna capeggiati dal noto militante Rossetto e accompagnati da alcuni esponenti locali notav, hanno per l’ennesima volta tentato di abbattere, travisati con maschere antigas e usando alcune seghe elettriche portatili, le barriere poste a tutela del cantiere tuttora inattivo. Il personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri impiegato nel dispositivo predisposto dal Questure di Torino è riuscito a disperdere i malintenzionati e, nonostante le provocazioni, facendo ricorso al lancio controllato di lacrimogeni, ha allontanato i manifestanti non autorizzati facendoli desistere dall’intento.