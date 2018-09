Meteo a Torino, la Bora porta giù le temperature: arriva il freddo sulla città

TORINO - Un vento freddo spazza via l’estate, a Torino basta una notte di Bora per portare l’autunno in città: risveglio decisamente più freddo del solito per i torinesi, che questa mattina hanno potuto notare come le temperature si siano decisamente abbassate. La «colpa» è delle raffiche di Bora che hanno interessato il centro-nord Italia, senza risparmiare anche Torino.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Le previsioni meteo parlano chiaro: i 28-29 gradi degli scorsi giorni sono ormai un lontano ricordo. I prossimi giorni saranno contraddistinti da un cielo sereno ma da temperature decisamente più rigide. Oggi ad esempio, i termometri oscilleranno tra i 15 e i 18 gradi. Una condizione molto simile a quella attesa per tutta la settimana, con le minime capaci di arrivare sino a 8 gradi e le massime mai superiori ai 21-22. Insomma, un’inversione termica decisamente brusca.