Scuola non sicura da ristrutturare, a casa 150 bambini dell'asilo di piazza Cavour

TORINO - Chiusura inaspettata per l'asilo nido dei giardini Cavour e 150 bambini rimangono a casa. Colpa di alcuni calcinacci caduti e di una ristrutturazione da fare e che non può più essere rimandata. I genitori dei bambini lo hanno saputo "dall'oggi a domani" e questo per loro, che avrebbero dovuto portare i figli a scuola a partire da domani dopo la chiusura straordinaria di venerdì, rappresenta un problema non da poco. Anzi, il fatto di non sapere quando e se l'asilo riaprirà rischia di creare molti grattacapi anche all'amministrazione comunale.

150 BAMBINI A CASA - Per il momento sono stati lasciati a casa. Ma una soluzione non può attendere e così già dai prossimi giorni si cercheranno strutture che possano ospitare i 150 bambini dell'asilo nido comunale dei giardini Cavour. Da quanto è trapelato si starebbe guardando verso strutture di tutta la città e non solo della Circoscrizione, ipotesi che non piace affatto alle famiglie che sarebbero costrette a portare i figli in altri quartiere mettendoci molto più tempo del previsto. "Colpa" della mancanza di posti negli asili comunali vicini (non che gli altri siano messi meglio) ed è per questo che l'assessora all'Istruzione Federica Patti è già al lavoro per sbrogliare il nodo il prima possibile.

TRE SETTIMANE IN PERICOLO - Oggi la scuola è chiusa, ma per tre settimane è rimasta aperta e con i bambini all'interno. "Ci hanno avvisato dall'oggi al domani", dicono le mamme, "ma la cosa più grave è che hanno fatto stare i bambini per tre settimane in una scuola non sicura. Il problema è che non si sa ancora dove e finché non si trova una soluzione dovremo organizzarci con le baby sitter o chiedendo aiuto ai nonni, per chi ha la fortuna di averli".