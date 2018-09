Scooter travolto da un'auto nella rotonda, motociclista se la cava con 15 giorni di prognosi

ORBASSANO - Incidente nella mattinata di ieri a Orbassano, alla rotonda tra via Frejus e via Giaveno, al confine con Rivalta. Uno scooter Bmw è stato travolto da una Lancia Lybra mentre si trovava nella rotatoria. Il motociclista, un uomo di 48 anni, è caduto rovinosamente a terra mentre la vettura, guidata da un sessantacinquenne, ha arrestato subito la propria corsa per soccorrere il ferito.

15 GIORNI DI PROGNOSI - Sul posto è intervenuta la polizia municipale e un'ambulanza che ha portato il motociclista al pronto soccorso dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.