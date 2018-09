TORINO - Un rosso bruciato a folle velocità: secondo testimoni, potrebbe essere questa la causa dell’incidente avvenuto a quello che viene ormai chiamato «incrocio maledetto» di corso Potenza angolo via Luini. Questa mattina, poco dopo le ore 10:00, un furgone si è scontrato contro un’utilitaria, ribaltandosi. Il conducente del mezzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. Le sue condizioni non sono gravi.

LA SERIE DI INCIDENTI - I residenti, dopo l’ennesimo incidente, puntano il dito contro le regole mai rispettate dagli automobilisti indisciplinati. Non è la prima volta che incidenti si verificano in quel punto, dove i conducenti delle auto sono soliti pigiare il piede sull’acceleratore. In molti chiedono provvedimenti o controlli, sperando così di porre fine alla serie di incidenti dell’ultimo periodo.