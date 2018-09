Caro biglietti e daspo societario, i tifosi della Juve protestano: «Con il Napoli vestiti di nero»

TORINO - C’è una Juventus che in campo sa solo vincere e una, quella sugli spalti, che protesta. Nulla a che vedere con gli ottimi risultati conseguiti da CR7 e compagni, ma un sentimento di rabbia e delusione che accompagna l’ala più calda del tifo juventino da quest’estate. I motivi sono principalmente due: caro biglietti e regole troppo ferre negli stadi italiani. Per questo motivo, nel big match di sabato contro il Napoli, gli ultras della Curva Sud protesteranno ancora una volta, come già accaduto nelle prime partite casalinghe.

IL COMUNICATO DEGLI ULTRAS - Questo il comunicato diramato dai gruppi della Curva Sud: «L’atteggiamento della Curva Sud in questo inizio di stagione non deve far pensare a un risentimento verso la squadra. Le ragioni sono altre. Dopo aver visto il rincaro dell’abbonamento di 100 euro per la stagione in corso, chi vorrà seguire la squadra in molte trasferte, si troverà a dover fare i conti con il caro prezzo del Settore Ospiti che sembra non conoscere più alcun limite. Politiche che, oltre a essere non condivisibili, sono inaccettabili. Di questo passo le gradinate diventeranno ambienti esclusivi ed elitari, estraniando dalle stesse le fasce sociali meno abbienti. Oltre a questi motivi, su cui desideriamo sensibilizzare l’opinione pubblica, intendiamo affiancarci alla protesta di migliaia di tifosi che in tutti gli stadi stanno facendo sentire la propria voce contro l’introduzione del Codice Comportamentale (Daspo societario). In sintesi: hanno ucciso la passione!

Per questo sabato prossimo contro il Napoli la Sud (primo e secondo anello) sarà vestita di nero e invitiamo tutti a indossare un capo di tale colore: maglia, giubbotto, felpa o camicia è indifferente. Firmato: i clienti della Curva Sud».