Gtt, in arrivo la linea 19 navetta e prolungati i percorsi di due linee

TORINO - Buone notizie per chi abita e/o si muove con i mezzi pubblici nelle zone Vanchiglia e Regio Parco: a partire dal 1° ottobre, Gtt istituirà la linea 19 navetta e prolungherà il percorso delle «normali» linee 19 e 66.

LINEA 19 NAVETTA - La nuova linea collegherà piazza Sofia con il Cimitero Monumentale con percorso circolare e sarà in funzione nei giorni di apertura del cimitero, dalle 8 alle 17.30 (o 16.30 a seconda dell’orario di chiusura del Cimitero). Questo collegamento migliorerà il servizio nella zona nord di Torino in quanto consentirà di raggiungere il cimitero in breve tempo e senza interscambi con altre linee.

LINEA 19 - Diversi cambiamenti interesseranno la linea 19. Anzitutto arriverà fino a Porta Susa prolungando il percorso da piazza Solferino (precedente capolinea) in via Cernaia, corso Vinzaglio, corso Matteotti, corso Bolzano (nuovo capolinea). Una seconda modifica permetterà di servire meglio il Campus Einaudi: i bus proseguiranno infatti in lungo Dora Firenze fino in corso Verona. Infine non farà più l’anello del cimitero ma passerà in via Varano dove sarà possibile l’interscambio con la nuova linea 19 navetta.

LINEA 66 - La linea 66 sarà prolungata da corso Quintino Sella in corso Gabetti, corso Regina Margherita, corso Farini (nuovo capolinea). Questa modifica permetterà ai residenti della zona di piazza Hermada di raggiungere più agevolmente l’ospedale Gradenigo di corso Regina Margherita.