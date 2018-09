Moto contro autobus Gtt, incidente mortale nella notte: vittima un uomo di 43 anni

L'incidente mortale è avvenuto all'1.25 all'incrocio tra corso Novara e via Bologna. L'autobus stava rientrando in deposito quando, svoltando a sinistra, si è scontrato con la moto. Nulla da fare per il motociclista