L'ultimo giorno del mese coincide con la domenica ecologica, tutti a piedi nel centro cittadino

TORINO - L'ultimo giorno di settembre coincide con l'ultimo giorno del mese, il che vuol dire che torna la domenica dedicata alla sostenibilità ambientale e quindi il centro a misura di pedone. Come in tutte le giornale ecologiche entro i confini della Ztl Ambientale non si potrà accede in auto, se non con il permesso o l'esenzione, dalle ore 10 alle 18.

GREEN DAYS - Nel Quadrilatero romano la Città di Torino e le associazioni di via propongono, sabato 29 e domenica 30 settembre, l’iniziativa 100 attività per i Green Days, mille metri quadrati di verde posato nelle vie del borgo più antico della città con performance, laboratori, musica e esposizioni artistiche.