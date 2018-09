Lotta alla Sclerodermia, venerdì 28 settembre visite mediche gratuite alle Molinette ()

TORINO - Visite gratuite per combattere la Sclerodermia: si terranno domani, venerdì 28 settembre 2018, presso la Reumatologia delle Molinette, i controlli gratuiti aperti a ogni torinese. L’iniziativa coincide con la Giornata del Ciclamino e prevede visite dalle ore 09:00 sino alle ore 12:00.

LA GIORNATA DEL CICLAMINO - Il GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia) rinnova il suo appuntamento annuale e, da venerdì 28 a domenica 30 settembre, scende in più di 100 piazze italiane per la XXIV^ Giornata del Ciclamino. Tre giorni dedicati alla solidarietà, in cui volontari, ospedali e medici colorerannno l'Italia con il ciclamino, fiore simbolo dell'Associazione, offerto al pubblico per sostenere la ricerca scientifica sulla Sclerosi Sistemica, conosciuta anche come Sclerodermia, e far fiorire l'informazione sull'importanza di una diagnosi precoce. Da oltre 20 anni il GILS è impegnato a sostenere i malati e le loro famiglie con attività d'informazione e formazione, focalizzate sull'importanza della diagnosi precoce di questa malattia: autoimmune, cronica, multiorgano, invalidante e con rischio di mortalità. Finalmente riconosciuta in Italia come malattia rara, la Sclerodermia colpisce in prevalenza le donne, di cui il 90% tra i 40 ed i 50 anni.

LE VISITE GRATUITE - Come ogni anno, durante la Giornata del Ciclamino, gli ospedali che partecipano al progetto «Ospedali aperti» effettueranno controlli gratuiti in tutta Italia. Per questo venerdì 28 settembre dalle ore 9 alle ore 12, tutti i cittadini, che hanno avuto episodi in cui le dita sono diventate bianche e fredde o viola e blu, possono recarsi presso la Reumatologia dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, dove il dottor Enrico Fusaro effettuerà controlli gratuiti. E per rendere ancora più significativa questa affermazione, i testimonial del GILS scenderanno in campo insieme a tutti i volontari. Mara Maionchi, Lorenzo Cittadini, Vito Di Tano e Franco One offriranno il loro tempo per lottare, sostenere la ricerca ed informare sulla Sclerosi Sistemica. Tutte le piazze e gli ospedali del progetto si possono scoprire su www.sclerodermia.net o chiamando 800.080.266.