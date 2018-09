Paura in piazza Statuto, deraglia tram della linea 10 pieno di passeggeri

TORINO - Un rumore fortissimo, tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Mattinata di disagi in piazza Statuto, dove un tram della linea 10 è deragliato per cause ancora da accertare. Al momento dell’incidente il tram, che si trovava nei pressi della fermata, era pieno di passeggeri.

L’INCIDENTE IN PIAZZA STATUTO - Come detto, le cause del deragliamento non sono note ma potrebbe trattarsi di un guasto all’interscambio. Quel che è certo è che per diverse ore il traffico è stato rallentato per consentire ai tecnici di Gtt e alla polizia municipale di risolvere la situazione, riportando nei binari il tram. Deviazioni per i mezzi della linea 10 e della linea 13. Il deragliamento è avvenuto al centro di piazza Statuto, all’angolo con corso San Martino.