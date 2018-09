Mondojuve compie un anno: in palio migliaia di Gift Card fino a 50 euro e un’auto

NICHELINO - Buon compleanno Mondojuve. Lo shopping center situato tra i Comune di Vinovo e Nichelino, in costante espansione e trasformazione, compie il suo primo anno di vita. Per festeggiare il traguardo raggiunto, Mondojuve vuole premiare i propri clienti mettendo in palio migliaia di gift card dal valore compreso tra 10 e 50 euro e un’auto.

IL CONCORSO - Per vincere i premi c’è tempo fino al 25 novembre ed è necessario partecipare al concorso «Win & Go». Potranno prendere parte all’iniziativa tutti i clienti che effettueranno acquisti del valore minimo giornaliero di 30 euro anche presso più punti vendita dello Shopping Center. Recandosi nella stessa giornata nei corner dedicati presso la galleria Diana o la galleria Artemisia, potranno scoprire subito se avranno vinto una delle migliaia di Gift Card in palio. I partecipanti inoltre, grazie a un’estrazione finale, potranno vincere una Fiat 500X: il vincitore verrà premiato il 2 dicembre alle ore 17:00, durante l’estrazione finale. Per maggiori informazioni e per il regolamento completo del concorso è possibile consultare il sito ufficiale www.mondojuve.it o la pagina Facebook Mondojuve Shopping Center.