Meteo a Torino: le previsioni per il weekend del 29-30 settembre

TORINO - L’ultimo weekend di settembre si avvicina, cosa aspettarsi dalle previsioni meteo? I torinesi, in pieno cambio stagionale, si chiedono se il tempo sarà buono o se pioverà. Per rispondere a queste domande andiamo a vedere quello che prevedono i principali istituti meteorologici italiani: ecco le previsioni meteo per il weekend del 29-30 settembre a Torino.

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Sole, poche nuvole e temperature gradevoli. Si potrebbe tranquillamente riassumere così il fine settimana in arrivo a Torino: sabato e domenica saranno due giorni in perfetta fotocopia, con il sole a farla da padrone, alternato a qualche leggero e poco diffuso fenomeno nuvoloso. Nessuna possibilità che possa piovere, almeno per il momento. Capitolo temperature: le minime rimarranno comprese tra i 13 e i 15 gradi sia sabato che domenica, mentre le massime varieranno tra i 20 e i 24, con sabato come giornata tendenzialmente più calda. Queste le previsioni meteo a Torino per il weekend del 29-30 settembre.