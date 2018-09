Hashish nello yogurt da consegnare all'amico, arrestato un ventenne in corso Brunelleschi

TORINO - La polizia ha arrestato un ventenne di origine marocchina all'interno del Cie di corso Brunelleschi per il reato di detenzione aggravata ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato scoperto mentre tentava di effettuare una "normale" consegna di generi alimentari a un ospite del centro trattenuto in attesa di identificazione per la successiva espulsione dal territorio nazionale: peccato che all'interno di otto vasetti di yogurt sono stati trovati ben nascosti nove pezzi di hashish, per un totale di 105 grammi.

ATTEGGIAMENTO NERVOSO - Se il ventenne non si fosse dimostrato nervoso forse gli agenti non avrebbero approfondito i controlli. Sembrava infatti tutto normale, sennonché il ragazzo continuava a essere agitato e a telefonare con insistenza. I poliziotti hanno quindi deciso di approfondire i controlli notando da subito come i vasetti di yogurt presentassero qualche irregolarità nella sigillatura e il peso sembrasse superiore a quanto indicato nella confezione. E il perché lo si è capito aprendoli tutti e otto: all'interno c'erano oltre 100 grammi di sostanza stupefacente.

ARRESTO - Il giovane marocchino è stato arrestato per detenzione aggravata ai fini di spaccio. E' anche emerso come quest'ultimo fosse già conosciuto dalle forze dell'ordine per precedenti di polizia e da un obbligo di presentazione giornaliero ai carabinieri.