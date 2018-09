Tir va a fuoco all’uscita della tangenziale di Stupinigi: mezzo divorato dalle fiamme

TORINO - Attimi di panico all’uscita della tangenziale di Stupinigi: intorno alle 14:305 un tir è andato a fuoco in mezzo alla strada. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto la parte anteriore del mezzo, distruggendola completamente. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco, impegnati nello spegnere l’incendio e nel deviare su altre corsie il traffico veicolare. La colonna di fumo è stata vista da diverse persone, anche distanti un centinaio di metri. Il consiglio è quello di evitare di transitare tra Stupinigi e corso Unione Sovietica. Al momento, non ci sono notizie sulle persone coinvolte. Seguiranno aggiornamenti.