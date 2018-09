Autofficina abusiva in via Schiapparelli, maxi multa al gestore dell'attività

TORINO - La polizia municipale sanzionato con una multa da 5.000 euro il titolare di un'autofficina di via Schiapparelli dove è stata accertata l'attività abusiva dell'esercizio. Inoltre il titolare, di nazionalità peruviana, è stato denunciato per la gestione illegale di rifiuti pericolosi. I locali in cui veniva esercitata l'attività illecita sono stati chiusi, sottratti alla materiale disponibilità del gestore e sottoposti a sequestro giudiziario.