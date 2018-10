Hogan contraffatte nascoste in furgone: scoperto carico di calzature false

TORINO - La Guardia di Finanza di Susa, in collaborazione con la polizia locale di Alpignano, ha individuato e sequestrato un carico di calzature contraffatte della Hogan, destinato al mercato del falso. I paia di scarpe trovati sono ben 400: si trovavano all’interno di un furgone guidato da un 50enne della zona, che aveva con sé anche 1600 accessori, tutti della Hogan. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per vendita di prodotti contraffatti: non ha saputo fornire informazioni utili circa la provenienza della merce. Proseguono quindi le indagini dei Baschi Verdi. Tutta la merce, dal valore di 40.000 euro, è stata sequestrata.