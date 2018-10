Meteo a Torino, dalla pioggia al sole in poche ore: le previsioni in città

TORINO - Dalla pioggia al sole, dal mal tempo al bel tempo. Tutto in 24 ore: meteo «pazzo» a Torino in questi primi giorni d’autunno. Le precipitazioni scese ieri sera, 30 settembre, hanno rinfrescato e non poco l’aria e il risveglio dei torinesi, questa mattina, è stato piuttosto freddo. Cosa attendersi dalle previsioni meteo a Torino?

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Le prossime ore saranno contraddistinte da cielo grigio con possibilità di pioggia, soprattutto dopo pranzo. Una condizione che durerà ben poco, perché i fenomeni temporaleschi si attenueranno già in serata per lasciare spazio a un cielo sereno. Da domani, martedì 2 ottobre, fino a sabato 6 ottobre, il meteo a Torino sarà ottimo, con sole alternato a nuvole passeggere. Capitolo temperature: oggi e domani le giornate più fredde, con le minime capaci di arrivare fino a 6 gradi e le massime che non supereranno i 17 gradi. Da mercoledì parziale rialzo delle temperature, con i termometri che torneranno sui 20 gradi. Una cosa è certa: dopo tanti cambiamenti, siamo ufficialmente entrati in pieno autunno.