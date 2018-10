Inaugurato il volo Torino-Roma: giorni, orari e prezzi del nuovo collegamento

TORINO - Da Torino a Roma, andata e ritorno. E’ stato inaugurato oggi, alle 07:00 del mattino, il nuovo collegamento tra il capoluogo piemontese e la capitale italiana operato da Blue Panorama. La tratta prevede 24 voli settimanali. Oggi, in occasione del primo volo, i passeggeri in attesa di decollo hanno festeggiato con una torta celebrativa.

VOLO: TUTTE LE INFO - Il volo Torino-Roma viene proposto con una tariffa di 54,39 euro sola andata: la promozione è acquistabile fio al 31 ottobre per volare fino al 30 novembre. Due le partenze giornaliere da Torino e da Roma dal lunedì al venerdì, con orari molto comodi per i lavoratori, perché consentono l’andata e ritorno in giornata. Nel fine settimana il volo è operato giornalmente. L’avvio del nuovo collegamento inaugura anche la base operativa a Torino di Blue Panorama, composta da un aereo Boeing 737-800 Next Generation da 189 posti.

TORINO-ROMA

Partenze da Torino:

- ore 07.00. Frequenza: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato.

- ore 18:15. Frequenza: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica.

ROMA-TORINO

Partenza da Roma:

- ore 09.00. Frequenza: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato

- ore 20.15. Frequenza: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica.