Tragedia in Sicilia, torinese muore annegato mentre fa snorkeling

PORTOPALO DI CAPO PASSERO - Tragedia a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa: Fulvio Taricco, residente a Sciolze, comune alle porte di Torino, è morto annegato mentre faceva un bagno in compagnia della fidanzata. L’uomo, 43 anni, era andato a fare snorkeling con la compagna. A un certo punto la donna non l’ha più visto riemergere e per questo motivo si è recata a riva per dare l’allarme. Alcuni barcaioli sono tornati a cercarlo e hanno trovato il corpo di Fulvio Taricco tra gli scogli: nonostante i tentativi di rianimazione, per il 43enne non c’è stato nulla da fare. In corso le indagini della Guardia Costiera e dei carabinieri. Il padre della vittima dell’incidente, anche lui residente a Sciolze, ricevuta la notizia ha accusato un malore. Le sue condizioni non sarebbero però gravi.