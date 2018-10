Problemi alla rete Vodafone, impossibile telefonare in tutta la provincia di Torino (e non solo)

TORINO - Problemi questa mattina per migliaia di utenti Vodafone. Il servizio è offline ed è impossibile effettuare chiamate o connettersi alla rete internet (se non con il wifi) in tutto il Piemonte, la Lombardia, la Liguria e la Valle d'Aosta.

Preso d'assalto il 190, con clienti preoccupati di essere irraggiungibili. I tecnici sono già al lavoro per risolvere i problemi, anche se non si conosce ancora la natura di questa.

Tra le province con maggiori problemi c'è proprio quella di Torino. Si calcola che da questa mattina la Vodafone abbia ricevuto oltre tremila telefonate da parte degli abbonati ma, oltre a confermare il problema, non ha saputo dare più informazioni, in particolare su quanto ci potrebbe volere per il ripristino.

AGGIORNAMENTO - Alle ore 10 la rete è stata ripristinata.