Concesso il nullaosta per i funerali di Mattia e Rossano, insieme nell'ultimo saluto

TORINO - La Procura ha concesso il nullaosta per i funerali di Mattia Visconti e Rossano Boccaforno, i due ragazzi di 25 e 22 anni morti nel terribile incidente stradale avvenuto sabato sera in corso Lepanto, all'incrocio con i corsi Turati, Bramante e Unione Sovietica. L'ultimo saluto, a cui saranno presenti centinaia di persone tra familiari, amici (tra cui tanto motociclisti dell'associazione 3merlisottoshock) e conoscenti, sarà dato a entrambi sabato 6 ottobre alle ore 13.30 presso la Parrocchia Ascensione del Signore di via Bonfante 3.

Il rosario avrà luogo sempre nella stessa chiesa venerdì 5 ottobre alle 19.30.

Sono passati più giorni del previsto per la concessione dei funerali perché il pubblico ministero negli scorsi giorni aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo, iscrivendo la donna di 38 anni che si trovava alla guida della Fiat Panda che ha impattato con la moto su cui viaggiavano i due amici.

Intanto sui social il ricordo dei due ragazzi e il dolore per la loro scomparsa è sempre più forte, così come i messaggi lasciati sul luogo dell'incidente sono sempre di più. "Non servono parole, non servono gesti, servirebbe il tuo sorriso. Ti voglio bene Matti, ho una stella in più da guardare", si legge su una fotografia appena a un palo che ritrae Mattia Visconti. E poi tanti altri biglietti di chi ha amato, ama e amerà per sempre questi due giovani ragazzi.