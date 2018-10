Allagamento nella notte all'Nh Hotel di piazza Carlina, 200 ospiti svegliati ed evacuati

TORINO - Notte movimentata in piazza Carlina dove, a causa della rottura di una conduttura d'acqua, è stato necessario evacuare l'NH Hotel a quattro stelle. Il guasto si è verificato intorno alle 5 di questa notte quando nella struttura alberghiera erano presenti circa 200 ospiti, tutti svegliati e fatti uscire in strada per precauzione.

In piazza Carlina sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. Con loro anche i tecnici Smat che sono dovuti intervenire rapidamente visto che l'acqua, fuoriuscita tra il quarto e il quinto piano, aveva rapidamente raggiunto i piani inferiori.

Il problema non è stato risolto con la riparazione della tubatura. L'albergo è stato dichiarato inagibile, anche se i dipendenti hanno continuato a lavorare, e continueranno ancora, per ridurre i disagi e dirottare i clienti su altre strutture cittadine. Da quanto trapelato oggi o domani potrebbero già essere riaperti i primi piani, mentre per il quarto e il quinto dovrebbe essere necessaria una ristrutturazione che sostituisca i pannelli di cartongesso impregnati d'acqua.