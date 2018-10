In corso Umbria: «Siamo studenti e nello zaino ci sono i libri», in realtà c'era marijuana

TORINO - I carabinieri della Stazione San Donato, in collaborazione con i colleghi della compagnia San Carlo, hanno notato due ragazzi uscire da un portone, uno con uno zaino in spalla, che camminavano nervosamente in corso Umbria. Su e giù senza fermarsi e guardandosi intorno visibilmente preoccupati, come se aspettassero qualcuno che non si era presentato all’incontro. Da lì la decisione di controllarli.

«SIAMO STUDENTI» - Si trattava di due studenti universitari e alla domanda su cosa ci fosse nello zaino entrambi hanno iniziato a balbettare. «Siamo studenti e nello zaino ci sono i nostri libri. Stiamo andando a casa di un collega e amico per studiare», questa è stata la loro versione. I carabinieri però, insospettiti per la loro eccessiva agitazione, hanno chiesto di vedere cosa ci fosse nello zaino: all'interno hanno trovato 2,5 chilogrammi di marijuana.

13KG DI HASHISH - I ragazzi hanno poi accompagnato i militari a casa del loro amico (il portone da dove poco prima erano stati visti uscire) dove in un borsone c’erano altri 13 chilogrammi di hashish e 5,5 chilogrammi di marijuana nonché 32.000 euro in contanti. I tre a quel punto non hanno più parlato.

INDAGINI IN CORSO - Il denaro e la droga sono stati sequestrati, mentre per i due ragazzi italiani e il romeno, tutti tra i 22 e 24 anni e residenti a Torino, sono stati arrestati per possesso di droga. Sono in corso i dovuti approfondimenti per scoprire la provenienza e al destinazione del grosso quantitativo di stupefacente che sul mercato al dettaglio vale oltre 210mila euro (21mila dosi).