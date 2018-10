TORINO - Ancora un incidente mortale a Torino. Nel tardo pomeriggio di ieri Antonio Matarrese, 54 anni, ha perso la vita in seguito a un sinistro che ha coinvolto tre auto, tra cui la sua, in via Reiss Romoli. Erano le ore 18 quando un’Audi A7, che percorreva via Reiss Romoli a forte velocità da corso Vercelli e si stava dirigendo in piazza Stampalia, ha tamponato un’Audi A4 e, per cause in corso di accertamento, è finita sulla banchina centrale oltrepassando la propria carreggiata di marcia e tamponando ancora un’Alfa Romeo Giulietta condotta proprio da Antonio Matarrese.

UNA VITTIMA - Per il cinquantaquattrenne non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi subito inviati. E’ deceduto sul posto. Quasi illeso invece l’automobilista dell’Audi A7, trasportato in ospedale per accertamenti e piantonato da subito dalla polizia municipale. Secondo alcuni testimoni la causa dell’incidente sarebbe un sorpasso azzardato.