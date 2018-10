Auto incastrata tra le rotaie del tram in corso Svizzera, mezzi pubblici bloccati e corse deviate

TORINO - La settimana è iniziata con parecchi disagi, rallentamenti e corse dei mezzi pubblici deviati nella zona di corso Svizzera. Colpa di una Land Rover che ha percorso oltre 50 metri in contromano sulla banchina riservata all’esclusiva circolazione dei tram per poi finire incastrata nei binari quando l’orologio non segnava ancora le 7.

SUL POSTO I TECNICI GTT - Deviate (o bloccate temporaneamente) le linee 3, 4, 9, 10 e 13 dei mezzi pubblici a causa della vettura sui binari. Sul posto sono intervenuti i tecnici Gtt, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Poco prima delle 8 i binari sono stati liberati e la circolazione tranviaria è tornata normale.